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Kabe'de ramazanın dördüncü cuma namazı kılındı

Kabe'de ramazanın dördüncü cuma namazı kılındı

Güncel Haberler

Dünyanın dört bir yanından gelen yüz binlerce Müslüman, Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da ramazan ayının dördüncü cuma namazını eda etti.

Dünyanın dört bir yanından gelen yüz binlerce Müslüman, Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da ramazan ayının dördüncü cuma namazını eda etti.

Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye televizyon kanalı, Kabe'de kılınan ramazan ayının dördüncü cuma namazının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Mescid-i Haram'ı dolduran yüz binlerce Müslüman'ın kıldığı namazın ardından Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeysi cuma hutbesini okudu.

Sudeysi, hutbesinde "bağışlama" çağrısında bulunarak, "Merhamet et ve bağışla, tokalaş ve barış. Orucun maksadına sözlerinle ve yaptıklarınla ulaş." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

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