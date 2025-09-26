Haberler

Kabatepe-Gökçeada Feribot Seferleri Fırtına Nedeniyle İptal Edildi

Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına nedeniyle, Kabatepe-Gökçeada hattında bugün planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Diğer güzergahlarda deniz ulaşımı ise normale devam edecek.

Kabatepe- Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında sefer yapılamayacak.

Açıklamada, diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
