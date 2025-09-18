Kabataş'ta Tramvay Yayaya Çarptı: Yaralı Hastanede
Kabataş tramvay durağında karşıya geçmeye çalışan bir yayaya tramvay çarptı. Sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kabataş'ta tramvayın çarpması nedeniyle araç ile korkulukların arasında sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kabataş tramvay durağında, karşıya geçmeye çalışan yayaya tramvay çarptı.
Demir korkuluk ile tramvayın arasında sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel