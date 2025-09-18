Haberler

Kabataş'ta Tramvay Yayaya Çarptı: Yaralı Hastanede

Kabataş tramvay durağında karşıya geçmeye çalışan bir yayaya tramvay çarptı. Sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Demir korkuluk ile tramvayın arasında sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

