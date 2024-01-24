Kabataş-Soğanlı arasında tramvay seferleri yapılmaktadır
Kabataş-Bağcılar arasındaki tramvay hattında bir aracın arızalanması nedeniyle seferler Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.
Kabataş- Bağcılar arasındaki tramvay hattı yolunda bir arabanın arızalanması nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu aracı arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.