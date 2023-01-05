Kabataş-Mahmutbey metro hattı seferleri normale döndü
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Kabataş -Mahmutbey metro hattında teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan seferler normale döndü.
Kabataş - Mahmutbey metro hattında teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Daha önce yapılan açıklamada teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyurulmuştu.
Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel