Kabataş-Bağcılar Tramvayı Yarın Güngören İstasyonuna Kadar Hizmet Verecek

Kabataş-Bağcılar tramvayının ray yenileme çalışmaları nedeniyle yarın Güngören istasyonuna kadar hizmet vereceği duyuruldu. Güngören ile Bağcılar istasyonları arasında ise ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceği belirtildi. Ayrıca, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda da bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarın sefer yapılamayacağı açıklandı.

Kabataş- Bağcılar tramvayının, ray yenileme çalışmaları dolayısıyla yarın Güngören istasyonuna kadar hizmet vereceği duyuruldu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda güvenli ve konforlu yolculuk hizmeti için ray yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında yarın saat 10.00'dan sefer bitimine kadar hattın Kabataş ve Güngören istasyonları arasında hizmet vereceği kaydedildi.

Güngören ile Bağcılar istasyonları arasında ise İETT otobüsleriyle ücretsiz mekik seferler gerçekleştirileceği ve çalışmaların saat 01.00'e kadar süreceği aktarıldı.

Öte yandan, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda da bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarın 16.00 ila 20.00 saatleri arasında sefer yapılamayacağı açıklandı.