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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Teknik Arıza

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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Kabataş- Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldiği, seferlerin bir süre Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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