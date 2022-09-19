Kabataş-Bağcılar tramvayında seferler durduruldu Güncel Haberler İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan trafik kazası nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. İstanbul'da T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan trafik kazası nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda kara yolu aracı kazası nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi. Ayrıca açıklamada, "Sefer yapılamayan Bağcılar-Soğanlı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." bilgisi paylaşıldı. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz İstanbul Bağcılar Güncel Haberler

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