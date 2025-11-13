Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Kaza: Seferler Aksadı
Kabataş-Bağcılar hattında sefer yapan tramvay, durak yaklaşırken önüne çıkan taksi ile çarpıştı. Olay, seferlerde aksamalara neden oldu, ancak taksinin yoldan çekilmesiyle seferler normale döndü.
T1 Kabataş- Bağcılar Hattı'nda seyreden tramvay ile taksinin çarpışması sonucu seferlerde aksama oldu.
Bağcılar istikametinde ilerleyen tramvay, Laleli'de durağa yaklaştığı sırada önüne çıkan taksiye çarptı.
Kaza, seferlerde aksamaya neden oldu.
Taksinin yoldan çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel