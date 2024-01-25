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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması

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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yapılacak bakım çalışması nedeniyle seferlerde düzenlemeye gidilecek. 25 Ocak ile 3 Şubat arasında saat 23.00'ten 00.00'a kadar seferler Kabataş ile Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılacak. Çalışmalar süresince ise ücretsiz İETT otobüsleriyle Merter Tekstil Merkezi ile Bağcılar istasyonları arasında hizmet verilecek.

Kabataş- Bağcılar tramvay hattında yapılacak bakım çalışması dolayısıyla seferlerde düzenlemeye gidildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattındaki bakım çalışmaları nedeniyle 25 Ocak ile 3 Şubat arasında saat 23.00'ten 00.00'a kadarki seferlerin Kabataş ile Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılacağı duyuruldu.

Çalışmalar süresince 23.00 ile 00.00 saatleri arasında Merter Tekstil Merkezi ile Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği belirtilen açıklamada, 28 Ocak Pazar günü ise seferlerin normal işletme tarifesine uygun yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Metro İstanbul Bağcılar İETT Ulaşım Güncel Haberler

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