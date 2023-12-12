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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Bakım Çalışması

12 Aralık 2023 20:24 Güncelleme: 20:26 Abone Ol

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yapılacak olan bakım çalışması nedeniyle seferler bu akşam 23.00-06.00 saatleri arasında Kabataş ile Güngören arasında gerçekleştirilecek. Güngören ile Bağcılar istasyonları arasında ise ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verilecektir.