Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Arıza Giderildi, Seferler Normale Döndü
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza sonrası seferler normale döndü. Arıza nedeniyle sefer yapamayan hat için ücretsiz otobüs hizmeti verildi.
T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin saat 11.50'den itibaren Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında icra edileceği belirtildi.
Bu kapsamda, sefer yapılamayan Kabataş-Eminönü istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü duyuruldu.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel