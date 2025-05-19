Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Arıza Giderildi, Seferler Normale Döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Arıza Giderildi, Seferler Normale Döndü
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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza sonrası seferler normale döndü. Arıza nedeniyle sefer yapamayan hat için ücretsiz otobüs hizmeti verildi.

T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin saat 11.50'den itibaren Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında icra edileceği belirtildi.

Bu kapsamda, sefer yapılamayan Kabataş-Eminönü istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü duyuruldu.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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