Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Tramvay Raydan Çıktı

Bağcılar Durağı'ndan hareket eden tramvay, Kabataş istikametine giderken makasların bulunduğu kısımda raydan çıktı. Vatman yolcuları tahliye etti ve tramvay kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tramvay seferleri aksamadan devam ediyor.