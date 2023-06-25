Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Tramvay Raydan Çıktı
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Bağcılar Durağı'ndan hareket eden tramvay, Kabataş istikametine giderken makasların bulunduğu kısımda raydan çıktı. Vatman yolcuları tahliye etti ve tramvay kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tramvay seferleri aksamadan devam ediyor.
Kabataş- Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay raydan çıktı.
Bağcılar Durağı'ndan yolcularını alan tramvay, Kabataş istikametine hareket etti.
Durağın çıkışında makasların bulunduğu kısma gelen tramvay, bilinmeyen nedenle raydan çıktı.
Vatman, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Olay yerine gelen ekiplerin tramvayı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Tramvay seferleri aksamadan devam ediyor.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel