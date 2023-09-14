Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza Sonrası Seferler Normale Döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bir süre Kabataş-Beyazıt ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında seferler yapıldı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle bir süre Kabataş-Beyazıt ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılan seferler normale döndü.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler bir süre Kabataş-Beyazıt ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında icra edildi.

Arızanın giderilmesinin ardından Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.