Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza Sonrası Seferler Normale Döndü
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bir süre Kabataş-Beyazıt ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında seferler yapıldı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle bir süre Kabataş-Beyazıt ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılan seferler normale döndü.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler bir süre Kabataş-Beyazıt ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında icra edildi.
Arızanın giderilmesinin ardından Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Güncel