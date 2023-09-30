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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza Nedeniyle Seferlerde Aksamalar Yaşanıyor

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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandığı bildirildi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, seferlerin Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle hattın bazı kısımlarında seferlerde aksamaların yaşandığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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