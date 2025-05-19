Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza
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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.

T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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