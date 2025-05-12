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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza
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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksaklık yaşandı, ancak arıza giderildikten sonra seferler normale döndü.

T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksaklık yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi.

Paylaşımda arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Arızanın giderilmesinin ardından tramvay hattında seferler normale döndü.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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