Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksaklık yaşandı, ancak arıza giderildikten sonra seferler normale döndü.
T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksaklık yaşandı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi.
Paylaşımda arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.
Arızanın giderilmesinin ardından tramvay hattında seferler normale döndü.
Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel