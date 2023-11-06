Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Seferlerde Aksama

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle seferler geçici olarak Kabataş-Eminönü ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.

Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda araç içerisinde bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattı'mızda araç içerisinde rahatsızlanan bir yolcumuza sağlık ekiplerinin müdahalesi nedeniyle seferlerimiz geçici bir süre Kabataş- Eminönü ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.