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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Raydan Çıkan Tramvay Seferlerde Aksama Yarattı

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Güngören istasyonu yakınında raydan çıkan tramvay nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. İBB ekipleri olay yerine sevk edildi ve seferler Mehmet Akif ile Kabataş istasyonları arasında yapılmaya başlandı. Yolcuların bir kısmı yürüyerek gitmek istedikleri yere ulaşmaya çalıştı. Polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.