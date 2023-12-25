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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Arıza Sonrası Seferler Normale Döndü

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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir kara yolu aracının arızalanması nedeniyle yapılan seferler normale döndü. Arıza İBB ekipleri tarafından giderildi.

Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, yol güzergahında bir kara yolu aracının arızalanması nedeniyle Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılan seferler normale döndü.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın güzergahında bir kara yolu aracının arızalanması nedeniyle seferler bir süre Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldı.

Araç, İBB ekiplerinin çalışmasıyla yoldan çekildi.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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