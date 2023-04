KABAKTEPE: MİLLETİMİZ TÜRKİYE'Yİ YÖNETME EHLİYETİNİ VE İMKANINI SİZE VERMEYECEK

Büyükçekmece Tepecik Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Büyükçekmece halkının uzun yıllardır beklediği imar sorununun AK Parti Grubu'nun çalışmalarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde çözüme kavuştuğunu söyledi. Kabaktepe, ?Bu memlekette biz 70 sene önce uçakyaptık, araba yaptık ama o gün o fabrikalar, atölyeler kapatıldığı için 70 yıl bekledi. Şimdi arabamız yollara çıktı, yürüyor. Önce fabrika yok diyorlar. Sonra İtalya'dan geliyor diyorlar. Araba gezmeye başladı, 'şu kadarı burada, bu kadarı dışarı da üretiliyor' diyorlar. Daha siz üretilen bir ürünün nasıl ortaya geleceğinden bir habersiniz. Milletimiz Türkiye'yi yönetme ehliyetini ve imkanını size vermeyecek? dedi. Büyükçekmece Tepecik Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı bugün AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışa parti temsilcileri, milletvekili adayları ve Büyükçekmece halkı da katıldı. Kabaktepe burada yaptığı konuşmada Büyükçekmece halkının uzun yıllardır beklediği imar sorununun AK Parti Grubu'nun çalışmalarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde çözüme kavuştuğunu söyledi.

'İRTİBAT BÜROMUZUN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Açılışta yaptığı konuşmasında Kabaktepe, ?Bugün burada 14 Mayıs seçimlerimiz dolayısıyla İstanbul'umuzun her semtinde, her mahallesinde, her sokağında, her zaman herkesle, her yerde şiarıyla İstanbullu hemşehrilerimizle daha çok irtibat kurabilmek, daha çok Türkiye sevdamızı konuşabilmek için merkezlerimizden birisinin açılışı vesilesiyle bir aradayız. İrtibat büromuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tepecik'e imarla ilgili sorunlar çözülmüş oldu. Bu konuda gayret eden herkese teşekkür ederken özellikle AK Parti grubumuza, meclis grubumuza, Büyükşehir grubumuza da teşekkürlerimi sizler adına il başkanı olarak yapmak istiyorum. Bir sorun çözülmüş oldu. Bu çıkan planın memleketimizin Büyükçekmece'mizin Tepecik Mahallemizin de en güzel bir şekilde yeniden imarına vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah kıymetli kardeşlerimiz daha güzel daha imar neticesinde de evlerini, arsalarını inşa edebilecekler? dedi.

'BU MİLLETE LİDERLİĞİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN YAPAR'

'14 Mayıs'a gidiyoruz. Türkiye yüzyılının seçimini yaşıyor' diyen Kabaktepe, şunları ekledi:

'Zaman zaman diyorlar ya, efendim havaalanı yaptınız, niye yaptınız' Yol yaptınız, niye yaptınız? Şehir hastanesi yaptınız, niye yaptınız? Üniversite yaptınız, niye yaptınız? Şunu yaptınız, niye yaptınız? Biz de diyoruz ki; Bunların hiçbirini biz ne evimize götüreceğiz, ne mezara götüreceğiz. Milletimiz için yaptık, milletimiz için çalıştık. Bunu milletimiz için çalışmaya yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ilk iktidara geldiğinde 2000'li yılların başında memleketimizin ekonomik olarak göstergelerine de baktığımızda 2 bin dolarlardan, bugün 10 bin dolarlara gelen bir milli göreve sahibiz. Pandemi, ekonomik kriz, deprem, yangınlar ve seller hem küresel anlamda hem ülke anlamında birçok sıkıntıyı da 3-4 yıldır yaşamamıza neden oldu. Ama şunu biliyoruz; tüm bu krizleri aşarsa Türkiye aşar, milletimiz aşar. Bu millete de yaparsa liderliği Recep Tayyip Erdoğan yapar.?

'CEVABI MİLLETİMİZ VERECEK'

Kabaktepe, 'Deprem yaşadık. Allah depreminde vefat eden kardeşlerimize rahmet etsin. Cumhurbaşkanımız, 'Biz milletimizin derdini, yarasını sarmak için uğraşıyoruz. Depremde bunu siyaset malzemesi yapanlara karşı bir şey demiyoruz ama not ediyoruz' dedi. Bakın depremden sonra geldiler, deprem bölgesine gittiler, fotoğraf çekindiler ve geri döndüler. Daha o ilin tamamını ve deprem olan ilçelerin ziyaretini bile beceremediler. Onların da ellerinde kapasiteleri var, kurumlar var. Deprem bölgesinde varlar mı, yoklar mı? Çalıştılar mı, çalışmadılar mı? Ben sadece soruyu soruyorum. Cevabı milletimiz verecek. Biz ilk 20'nci gün kalıcı konutların temelleri için çalışmalara başlayıp 40'ıncı gün temelleri attığımızda CHP'li siyasetçiler dedi ki 'bu kadar erken deprem konusu temelleri atılır mı" Ne yapacağız, sizin zevkinizi mi bekleyeceğiz? Milletimizi 1 yıl içerisinde çadırlardan konteynırlardan kalıcı konutlara götürmek bizim vazifemiz dedik. Yola çıktık, bayramdan sonra da ilk teslimatları başlıyoruz. Yani 3 ayı geçmeden vatandaşlarımızın evlerini yavaş yavaş yerleştireceğiz? diye konuştu.

'BÖYLE BİR SİSTEM OLMAZ'

Muhalefetin garip bir sistem önerdiğini söyleyen Kabaktepe, 'Bir tane başkan var. 5 artı 2 yardımcı var. Bu artı ne anlama geliyor onu bilmiyorum. Cumhurbaşkanı karar alırken beşine soracak. Acaba o ikiye de soracak mı' Böyle bir sistem olmaz kıymetli kardeşlerim. Böyle bir öneri de olmaz. insanımızın ve Türkiye'nin bu topraklarda bin yıllık bir tarihi var, devlet geleneğimiz var. Bu durum hem bu gelenekle hem bu tarihle hem bu milletin geleceğiyle ilgisiz ve alakasız olmaktır? ifadelerini kullandı.

'BU MEMLEKETE YAPILANA KARŞI ÇIKARAK BİR YERE GİDEMEZSİNİZ'

'Bu memlekette biz yetmiş sene önce uçak yaptık, araba yaptık ama o gün o fabrikalar, o atölyeler kapatıldığı için 70 yıl bekledik' diyen Kabaktepe, 'Şimdi arabamız yollara çıktı, yürüyor. Önce fabrika yok diyorlar. Sonra İtalya'dan geliyor diyorlar. Araba gezmeye başladı, 'şu kadarı burada, bu kadarı dışarı da üretiliyor' diyorlar. Daha siz üretilen bir ürünün nasıl ortaya geleceğinden bir haber olarak Türkiye'yi yönetme ehliyetini ve imkanını milletimiz size vermeyecek. Şimdi ben soruyorum. Türkiye eğitimde belli bir noktaya geldi. Bunu daha ileri götürmek için mi konuşuyorsunuz? Sağlıkta bir yere geldik, hastaneyi kapatmayı anlatıyorsunuz. Altyapıda bir yere geldik, köprüleri kapatmayı anlatıyorsunuz. Hani burada genç kardeşlerim var, bir oyun oynasak, desek ki 'anneniz Üsküdar'da sizi iftara davet ediyor. Annesinin iftar yemeğini en hızlı gidene büyük hediye var.' Bu çocuklar dijitalde veya gerçekte oyun oynuyorlar diyelim; Yola çıktılar ama iki tane yol var. Bir CHP'nin karşı çıktıkları, bir de AK Parti'nin yaptıkları bölüm var. Çocuklar kazara CHP'nin karşı çıktığı bölüme düşerse iftara yetişme şansları yok. Niye? Birinci köprüye karşı çıkmışlar, ikinciye karşı çıkmışlar. Üçe karşı çıkmışlar, Avrasya'ya, Marmara'ya hepsine karşı çıkmışlar. Bu memlekete yapılana karşı çıkarak bir yere gidemezsiniz. Ancak daha iyisini yaparak bir yere gidersiniz? dedi.

Açılışın ardından Osman Nuri Kabaktepe esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023