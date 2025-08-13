K2 Dağı'nda Düşen Kayalarla Hayatını Kaybeden Dağcı

Çinli dağcı Guan Cing, K2 Dağı'ndan inişi sırasında düşen kayaların çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, 'Abruzzi Spur' rotasında meydana geldi ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çinli dağcı Guan Cing, Pakistan'daki dünyanın ikinci en yüksek zirvesi olan K2 Dağı'ndan inişi sırasında düşen kayaların kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Geo News kanalının haberine göre, Çinli dağcı Guan Cing, "Abruzzi Spur" rotasında meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

Guan, ana kamp ve birinci kamp arasındaki bölgede meydana gelen kazaya dağdan iniş sırasında yakalandı.

Düşen kayaların çarpması sonucu hayatını kaybeden Guan'ın cesedini kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
