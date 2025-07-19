K2 Dağı'nda Çığ Felaketi: Bir Dağcı Hayatını Kaybetti

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Pakistan'da K2 Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinde yerel dağcı İftikhar Hussain hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından cenaze ana kampa indirildi ve yaralı dağcılar güvenli şekilde ulaştı.

Pakistan'da, dünyanın ikinci en yüksek zirvesi olan K2 Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinde Pakistanlı bir dağcı hayatını kaybetti.

Pakistan Alp Kulübü tarafından yapılan açıklamada, K2 Dağı'nda ana kampın yaklaşık 500 metre yukarısındaki 1 No'lu kamp bölgesinde çığ meydana geldiği bildirildi.

Olayda, yerel dağcı İftikhar Hussain'in çığ altında kalarak yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Hussain'in cenazesinin ana kampa indirildiği ve Pakistan ordusuna bağlı hava birimi tarafından Skardu kentine nakledildiği kaydedildi.

Yaralanan iki dağcının ise İleri Ana Kamp'a (Advanced Base Camp) güvenli şekilde ulaştığı ifade edildi.

Pakistan Ordusu'ndan Tümgeneral İrfan Arshad, Hussain'in ailesine, yakınlarına ve dağcılık camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Pakistan'ın Karakurum sıradağlarında yer alan K2 Dağı, sert hava koşulları ve zorlu tırmanış rotaları nedeniyle dünyanın en tehlikeli zirvelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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