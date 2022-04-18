k Uluslararası Karşıyaka Çocuk Festivali başlıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Karşıyaka Belediyesi tarafından, Karşıyaka Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "30. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Festivali" 19-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Kosova, Sırbistan, KKTC, Kuzey Makedonya'dan 103 çocuğun konuk olacağı festival boyunca kentin dört bir yanında rengarenk gösteriler sergilenecek.

KORTEJLE BAŞLIYOR

Dünya çocuklarını barış, kardeşlik ve sevgide buluşturan 30. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Festivali, yarın (19 Nisan Cuma) muhteşem bir kortejle başlayacak. Katılımcılar saat 17.00'da Kaymakamlık önünde buluşarak Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'na yürüyecek. Gruplar, kortej güzergahındaki Karşıyaka Çarşı'da yerel kıyafetleri ile renkli gösteriler sunacak. Gösterilerde Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da yer alacak. Açılış töreni ise Anıt'ta gerçekleşecek. Konuk çocuklar, ertesi gün ise Çarşı Salah Birsel Sokağı girişi ve Mavibahçe'de alan gösterileri sunacak. Program kapsamında, 21 Nisan Perşembe günü Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde "Bu Ne Biçim Mozart" başlıklı bir konser gerçekleşecek, ayrıca Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Merkezi ziyaret edilecek.

MUHTEŞEM FİNAL

Festival heyecanı, 22 Nisan'da Çarşı, Alaybey İZBAN girişi, Nergiz Parkı ve Zühtü Işıl Meydanı gibi noktalarda gerçekleşecek gösteriler ile ilçeye yayılmaya devam edecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise coşku zirveye çıkacak. Sabah saatlerinde temsilci çocukların Kaymakam, Belediye Başkanı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne yapacağı makam ziyaretleri ve Mustafa Reşit Paşa İlkokulu'ndaki törenin ardından, Mavibahçe'de final gösterileri sergilenecek. Son olarak da Mavişehir Tay Park'ta Çocuk Spor Şenliği yapılacak. Misafir çocuklar 24 Nisan'da Karşıyaka'dan ayrılacak.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği'ne tüm İzmirlileri davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük coşkuyla kutlayacağız. Farklı kültürlerden dünya çocuklarını barış, kardeşlik ve sevgide buluşturacağız. Sadece çocuklarımızı değil, her yaştan Karşıyakalıları ve İzmirlileri festivalimize bekliyoruz" dedi.