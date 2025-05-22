K.Ö.'nün Evinde Uyuşturucu Üretim Serası Bulundu

K.Ö.'nün Evinde Uyuşturucu Üretim Serası Bulundu
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Adana'da 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanan K.Ö.'nün evinde yapılan baskında 19 kök Hint keneviri ve 121 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da önceki hafta 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanan K.Ö.'nün (42) evinin odasında termal çadır içerisinde kurulan özel düzenekli serada 19 kök Hint keneviri, 121 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, önceki hafta 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine giren K.Ö.'nün, evinde uyuşturucu madde ürettiği bilgisine ulaştı. Ekipler, K.Ö.'nün Gültepe Mahallesi'ndeki apartman dairesine baskın yaptı. Eve giren polis, bir odanın uyuşturucu serasına çevrildiğini tespit etti. Arama yapan ekipler termal çadır içerisinde, özel düzenekle yetiştirildiği belirlenen 19 kök Hint keneviri, 121 gram kurutulmuş esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanılan LED lamba, havalandırma aparatı, projektör, ısı ölçer ve toprak ele geçirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber : Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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