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Juventus ve Atletico Madrid arasında İsrail'de oynanacak hazırlık maçı iptal edildi

Juventus ve Atletico Madrid arasında İsrail'de oynanacak hazırlık maçı iptal edildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus ile İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid arasında İsrail'de oynanması planlanan hazırlık maçı, güvenlik endişeleri sebebiyle iptal edildi.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus ile İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid arasında İsrail'de oynanması planlanan hazırlık maçı, güvenlik endişeleri sebebiyle iptal edildi.

İspanyol kulübü Atletico Madrid, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Maçın organizatörü Comtec Grup, Juventus ve Atletico Madrid, mevcut güvenlik durumu nedeniyle iki ekip arasında 7 Ağustos Pazar günü Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini duyurur." ifadesi kullanıldı.

İtalyan ve İspanyol spor siteleri de sabah saatlerinde İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurması ve sonrasın da yaşananlar nedeniyle bazı güvenlik endişelerinin ortaya çıktığını, bu nedenle de iki takımın, Tel Aviv'de yapacağı hazırlık maçının riske girdiğini yazmıştı.

İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu duyurmuştu. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 11 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.

AA / Barış Seçkin - Güncel

Atletico Madrid İtalya Serie A Juventus İsrail Güncel Haberler

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