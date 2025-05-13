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JURDI'den AB'ye Gazze Uyarısı: Soykırıma Karşı İhtarname Gönderildi

JURDI'den AB'ye Gazze Uyarısı: Soykırıma Karşı İhtarname Gönderildi
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Fransa merkezli Uluslararası Hukuka Saygı için Hukukçular Derneği (JURDI), Avrupa Birliği kurumlarına Gazze'deki soykırımı engellemedikleri gerekçesiyle iki ihtarname gönderdi. AB'nin eylemsizliği kınandı ve yaptırımlar talep edildi.

Fransa merkezli Uluslararası Hukuka Saygı için Hukukçular Derneği (JURDI), Gazze'deki soykırımı engellemek için yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) kurumlarına 2 ihtarname gönderdi.

JURDI'nin, X hesabından yayımlanan açıklamada, AB'nin Gazze'deki soykırımı engelleme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle AB Komisyonu ve AB Konseyi'ne dün 2 ihtarname gönderdiğini duyurdu.

Açıklamada, acil adımlar atılması gerektiği halde uzun süredir bölgedeki durumla ilgili eylemsizliğini sürdüren AB kurumlarına tepki gösterildi.

İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nın ve bu taraflar arasındaki bilimsel programların askıya alınması talep edilen açıklamada, AB'den, Gazze'deki soykırıma katkı sağlayan siyasi yetkililer ve askerlere karşı bireysel yaptırımlar uygulanması istendi.

Açıklamada, İsrail'in uluslararası para transfer sistemi SWIFT'e erişiminin askıya alınması beklentisine de yer verildi.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından ciddi ihlaller işlemekle suçlanan İsrail ile siyasi, ekonomik ve teknik ilişkilerin sürdürülmesinin AB'yi uluslararası arenada ciddi sorumluluk altına soktuğu kaydedilen açıklamada, AB, 2 ay içinde ciddi adımlar atmazsa JURDI'nin konuyu AB Adalet Divanı'na (ABAD) taşıyacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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