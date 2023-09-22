Jüpiter'in uydusu Europa'da karbondioksit tespit edildi

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun verileri kullanılarak yapılan analizlerde, Europa'nın buzlu yüzeyinde karbondioksit bulunduğu tespit edildi. Bu keşif, Europa'daki okyanusun yaşanabilirlik potansiyeli hakkında önemli sonuçlar ortaya çıkardı.

LOS ANGELES, 22 Eylül (Xinhua) -- Nasa'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun elde ettiği verileri kullanan gökbilimciler, Jüpiter'in uydusu Europa'nın buzlu yüzeyindeki belirli bir bölgede karbondioksit tespit etti.

Nasa'ya göre verilerin analizi, karbonun kaynağının muhtemelen yeraltı okyanusu olduğunu, meteorlar veya diğer dış kaynaklar tarafından gezegene getirilmediğini gösteriyor. Veriler ayrıca, karbonun jeolojik olarak yakın bir zaman diliminde birikmiş olduğuna işaret ediyor.

Bu keşif, Europa'daki okyanusta potansiyel yaşanabilirlik açısından önemli sonuçlar ortaya çıkardı.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Greenbelt kentinde bulunan NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Geronimo Villanueva, "Dünya'daki yaşam kimyasal çeşitliliği sever. Ne kadar çok çeşitlilik varsa o kadar iyidir. Yaşamlarımız karbona bağlı. Europa'daki okyanusun kimyasını anlamak, burasının bildiğimiz anlamda yaşam için elverişli yahut elverişsiz olduğunu belirlememize yardımcı olacak" dedi.

NASA, yaşam için uygun koşullara sahip olup olmadığını araştırmak üzere Europa'ya onlarca yakın uçuş gerçekleştirecek olan Europa Clipper uzay aracını Ekim 2024'te fırlatmayı planlıyor.