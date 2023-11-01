NASA'nın Juno misyonu, Jüpiter'in uydusu Ganymede'nin yüzeyinde ilk kez mineral tuz ve organik bileşikler tespit etti. Keşif, yeraltı okyanusundaki tuzlu suyun, buzullarla kaplı uydunun kabuğuna ulaştığını gösteriyor.

Juno Misyonu, Ganymede'nin Yüzeyinde Mineral Tuz ve Organik Bileşikler Tespit Etti

LOS ANGELES, 1 Kasım (Xinhua) -- NASA'nın Juno misyonu, Jüpiter'in uydusu Ganymede'nin yüzeyinde ilk kez mineral tuz ve organik bileşikler tespit etti.

NASA'ya göre keşif, yeraltı okyanusundaki tuzlu suyun, buzullarla kaplı uydunun kabuğuna ulaştığını gösteriyor.

Bu keşifte veriler, buzla kaplı uyduya yakın uçuş yapan Juno uzay aracında bulunan JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper) tayfölçeri tarafından toplandı.

Merkür gezegeninden daha büyük olan Ganymede, Jüpiter'in en büyük uydusu olma özelliğini taşıyor. Ganymede, buzla kaplı kabuğunun altında gizlenen geniş iç okyanusu nedeniyle uzun zamandır bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

Juno uzay aracı, 7 Haziran 2021'de Ganymede'nin üzerinde 1.046 kilometrelik minimum irtifada uçmuştu. Uzay aracının uyduya en yakın olduğu anın hemen akabinde, araçtaki JIRAM cihazı, uydu yüzeyinin kızılötesi görüntülerini ve kızılötesi tayfını yakalamıştı.

NASA'ya göre yakın uçuş sırasında JIRAM tarafından elde edilen Ganymede uydusuna ilişkin veriler, kızılötesi tayf ölçümü için benzeri görülmemiş bir uzaysal çözünürlük elde etti. Juno misyonundaki bilim insanları bu sayede hidratlı sodyum klorür, amonyum klorür, sodyum bikarbonat ve muhtemelen alifatik aldehitler de dahil olmak üzere su ve buz içermeyen maddelerin benzersiz tayfsal özelliklerini tespit ve analiz edebildi.