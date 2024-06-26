Julian Assange, ABD'den serbest kaldıktan sonra Avustralya'ya döndü

ABD Adalet Bakanlığıyla yaptığı anlaşma uyarınca "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul edip serbest kaldıktan sonra Avustralya'ya dönen WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, başkent Canberra'da ailesi tarafından karşılandı.

ABC News'ün haberine göre, Assange'ın içerisinde olduğu uçak, yerel saatle 19.30 sıralarında Canberra Havalimanı'na iniş yaptı.

Assange, uçaktan indikten sonra eşi Stella Assange, babası John Shipton ve kalabalık bir grup destekçisi tarafından karşılandı.

Assange'ın Avustralya'ya varmasının ardından basın açıklaması yapan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "Bu olayın sona ermesinden çok memnunum." ifadesini kullandı.

Albanese, Assange'ın eylemleri hakkında "çeşitli görüşler"in varlığının farkında olduğunu belirterek "Ancak Assange'ın daha fazla hapsedilmesiyle kazanılacak bir şey yok." dedi.

Assange ile telefonda görüştüğünü belirten Albanese, kendisine hoş geldin dileklerini ilettiğini aktardı.

Assange'ın eşi ile avukatlarından Jen Robinson, WikiLeaks kurucusunun kaldığı otelin lobisinde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Robinson, Assange'ın, Avustralya Başbakanı Albanese'e "hayatını kurtardığını" söylediğini kaydetti.

Assange'ın bu uzun süreç sonrası eve gelmekten oldukça mutlu olduğunu kaydeden Robinson, Julian Assange'ın eve dönmüş olmasının, "14 yıllık hukuki mücadele, politik girişimler ve toplum desteği"nin bir ürünü olduğunu vurguladı.

Assange'ın eşi Stella da başta Albanese olmak üzere eşini destekleyen herkese teşekkür ederek, "Julian kendisi burda bulunup teşekkürlerini sunmak isterdi ancak toparlanmaya ihtiyacı var." diye konuştu.

Eşinin hapishanede "bir gün bile geçirmemiş olması" gerektiğini savunan Stellla, kamuoyundan eşi ve ailesine kendilerini toparlamak için zaman tanımalarını istedi.

Assange'ın dava süreci

Julian Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın, iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

Julian Assange'ın ABD'ye iade davasına ilişkin duruşmalar, 20-21 Şubat'ta Yüksek Mahkemede görülmüş, kararın ileri tarihte verileceği kaydedilmişti.

Mahkeme 26 Mart'ta ise ABD tarafından bazı güvenceler verilmezse Assange'ın ABD'ye iade edilmeyeceğine hükmetmişti.

Avustralya hükümeti ile muhalefet kanadının girişimleri sonucunda, ABD Adalet Bakanlığıyla yapılan anlaşma sonucu Assange, 25 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Belmarsh Hapishanesi'nden ayrılarak mahkemeye gitmek üzere özel uçakla ABD toprağı Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesine gitmişti.

Assange mahkemede "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul ettikten sonra, 62 ay hapis cezasına çarptırılması kararlaştırılmış ancak İngiltere'de cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest kalmasına hükmedilmişti.