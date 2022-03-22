Judocular Azerbaycan'da ter dökecek

23-28 Mart tarihleri arasında yapılacak olan Azerbaycan Kupası ve Ortak Çalışma Kampında Zilan Ertem, Gülşen Tanrıkulu, Mehmet Şahin Ertem ve İsmail Durbak ülkemizi ve kulübümüzü temsil edecek.

Uluslararası Ümitler Azerbaycan Kupası ve Ortak Çalışma Kampı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak. Türkiye Judo Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında da yer alan Uluslararası Ümitler Azerbaycan Kupası, 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ortak çalışma kampı ise 25-28 Mart tarihleri arasında yine Bakü'de yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüzün başarılı sporcuları Zilan Ertem, Gülşen Tanrıkulu, Mehmet Şahin Ertem ve İsmail Durbak da kulübümüzü ve ülkemizi Bakü'de temsil edecekler.

Bültenler / Güncel