Judocular Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni gezdi - Haberler

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Judocular Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni gezdi

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Judocular Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni gezdi

Düzce'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları'na katılan sporcular, Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni gezdi.

Düzce'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları'na katılan sporcular, Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programı kapsamında Düzce'de 2-3 Nisan'da yapılan müsabakalarda yarışan sporcular, tarihi Konuralp bölgesini ziyaret etti.

Buradaki Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni gezerek bilgi alan judoculara, Konuralp pirincinden yapılmış pilavdan ikram edildi.

Sporcular, tarihi alanda hatıra fotoğrafı da çektirdi.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Konuralp, gençlik, Düzce, Judo, Güncel, Haberler

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