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Judas Priest, İstanbul'da konser verecek

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İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, 24 Temmuz'da BKM Organizasyonu ile Bonus Parkorman'da konser verecek. Grammy ödüllü grup, Türk hayranları için özel bir mesaj yayınladı.

İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, 24 Temmuz'da BKM Organizasyonu ile Bonus Parkorman'da

konser verecek.

Grammy ödüllü grubun vokalisti Rob Halford ile grubun baş gitaristi Richie Faulkner, Türk hayranları için gönderdiği videoda, "Uzun zamandır Türkiye'de çalmadığımız için geri dönmekten çok memnunuz. Judas Priest tarzı heavy metal müziğimiz, yeni albümümüz Invincible Shield'den bazı şarkılar ve hayranlarımızın çok sevdiği birçok diğer şarkıyla 24 Temmuz'da İstanbul'da görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

İngiltere'nin Birmingham şehrinde 1969'da kurulan ve tüm zamanların en iyi metal gruplarından biri olarak gösterilen topluluğun albümleri, 50 milyondan fazla satış rakamına ulaştı.

Dünya çapında turnelerin yanı sıra birçok prestijli ödülün sahibi olan topluluk, 2022'de Rock and Roll Hall of Fame'de "Rock and Roll Onur Listesi"ne alındı.

Grup, 1980'de "British Steel", 1981'de "Point of Entry", 1982'de "Screaming for" albümlerinin yanı sıra birçok albümü hayranlarının beğenisine sundu. Topluluğun son albümü "Invincible Shield" ise mart ayında yayınlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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