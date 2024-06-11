JP Morgan Şubesi Önünde Filistin'e Destek Gösterisi

İtalya'nın Milano kentinde ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan Chase'in şubesi önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, "Özgür Filistin için şiddetsiz doğrudan eylem" grubu ve "Son nesil" iklim aktivistleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sabah saatlerinde JP Morgan'ın Milano'daki şubesinin önüne "kan rengi"ni sembolize eden kırmızı boya döktü.

Göstericiler, bankanın cam kapılarına kırmızı boyalı ellerini basarak iz bıraktı.

Aktivistler, Filistin bayrağı ve "Özgür Filistin" yazılı pankart açtı.

Eylemciler, JP Morgan Chase Bankası ile İsrail arasında Filistinlilere yönelik soykırıma mali kaynak sağlama konusunda bir bağ olduğunu savunarak bu suç ortaklığını kınadıklarını belirtti.

Göstericiler, daha önce durdurulduğu söylenmesine karşın İsrail'e silah yardımını sürdürdüğünü belirttikleri İtalyan hükümetini de protesto etti.

Eylemciler, İsrail'e silah gönderilmeye devam edildikçe Gazze'de ateşkes olmayacağını dile getirdi.