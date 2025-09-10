Joseph Kony'nin Suçlamaları Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Görüldü

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) savcıları, Uganda'da Hristiyanlık temelli devlet kurmak isteyen isyancı "Tanrı'nın Direniş Ordusu (LRA)" örgütünün firari lideri Joseph Kony'ye yönelik suçlamaları destekleyecek delilleri mahkemeye sundu.

Lahey'de dün yapılan duruşmada UCM savcıları, Ugandalı isyancı lider Joseph Kony'ye yönelik suçlamaları ilk kez mahkemeye sundu.

Mahkeme, Kony'nin yokluğunda ilk duruşmayı gerçekleştirdi.

İsyancı lider Kony, UCM'de Uganda'nın kuzeyinde aralarında cinayet, tecavüz, adam kaçırma ve yağmalamanın da bulunduğu 39 savaş ve insanlığa karşı suçtan yargılanıyor.

UCM Savcısı Mame Mandiaye Niang, mahkemenin açılışında yaptığı konuşmada, "İnsanlığa karşı işlenen suçlardan dolayı Kuzey Uganda'nın sosyal ve kültürel dokusu paramparça oldu ve hala yeniden yapılanmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Niang, mağdurların halen bedenen ve ruhen yaralı olduğunu vurguladı.

Duruşma, Kony için çıkarılan tutuklama emrinden yaklaşık yirmi yıl sonra gerçekleşti.

2005'ten beri aranan Kony, 2012'de işlediği suçlarla ilgili bir videonun yayılmasıyla uluslararası kamuoyunun odağına girmişti.

Hala yakalanamayan Kony'nin UCM'deki dava süreci Uganda tarafından da yakından takip ediliyor.

LRA 20 yıl boyunca orduya karşı eylemlerde bulundu

1980'lerin sonlarında hükümeti devirme amacıyla kurulan LRA, Joseph Kony liderliğinde yaklaşık 20 yıl boyunca Uganda'nın kuzeyinde bulundukları bölgelerde orduya karşı eylemlerde bulundu.

LRA, tecavüz, insan kaçırma ve kurbanların uzuvlarını kesme gibi vahşi saldırılarla tanınıyor.

Uganda hükümetinin LRA'ya yönelik operasyonlarından sonra örgüt üyeleri, 2005 yılında Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne kaçarak bu ülkelerde sivillere saldırılar düzenledi.

2009 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Uganda ordusu tarafından yakalanan örgütün eski liderlerinden Thomas Kwoyelo'nun yargılanması Mart 2018'den beri devam ediliyordu.

25 Ekim 2024'te Uganda Yüksek Mahkemesi, Kwoyelo'yu aralarında cinayet, tecavüz, adam kaçırma ve yağmalamanın da bulunduğu 44 suçtan 40 yıl hapis cezasına mahkum etti.

LRA'nın önde gelen isimlerinden Dominic Ongwen, Lahey'deki UCM tarafından yargılanmış ve tecavüz, cinsel kölelik, çocuk kaçırma, işkence ve cinayet gibi savaş suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

LRA lideri Kony ise UCM tarafından aranıyor ancak birçok girişime rağmen henüz yakalanamadı.