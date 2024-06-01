Jose Mourinho İstanbul'a Geliyor
Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun İstanbul'a geleceğini ve saat 19.00'da imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
(İSTANBUL) - Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun İstanbul'a geleceğini ve saat 19.00'da imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe, yarın saat 19.00 Portekizli teknik direktör için imza töreni düzenleyecek.
Fenerbahçe'nin X hesabından Mourinho'nun videosu yayınlandı. Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara "Merhaba Fenerbahçeliler. Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" diye seslendi.