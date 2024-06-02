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Jose Mourinho Fenerbahçe ile İki Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalayan Jose Mourinho, taraftarlarla bir araya gelerek sevgi ve saygıyla karşılandı. Mourinho, Fenerbahçe'nin geleceği için burada olmayı çok istediğini söyledi.

(İSTANBUL) - Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşmeye imza atan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ; "Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim. Futbol, bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden birindeyim. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, Sizin bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim" dedi.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe ile iki yıllık anlaşma sağladıktan sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havlimanı'na iniş yaptı. Kendisi için Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda düzenlenen törende taraftarlarla bir araya gelen Mourinho, 2 yıllık resmi mukaveleye imza attı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, imza töreninde şunları söyledi:

"Büyük Fenerbahçe ailesi, büyük Fenerbahçe taraftarı; kurulduğumuzdan bu yana 100 yılın üzerinde maçlarımızı oynadığımız mabedimize, bu tarihi güne hoş geldiniz. Mabedimizle beraber ekranlarda bizi seyreden milyonlarca taraftarlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün; kulübümüz adına çok önemli, çok kıymetli, tarihi bir adıma camiamızla hep birlikte, beraber adım atıyoruz. İnşallah, Allah sonunu hayırlı getirir teknik direktörümüz Mourinho'ya hepimiz adına, milyonlarca Fenerbahçeli adına dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu eşsizliğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyete hoş geldin diyorum Sayın Mourinho'ya.

"Dünya markası olmuş bir teknik direktörümüz var"

Kendisi tartışmasız yaşayan, hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü belki de, belki de değil kesinlikle ilk 5 en iyi hocadan bir tanesi. Şu an huzurlarınızda Fenerbahçe'nin geleceği için, Fenerbahçemizin şampiyonlukları için bizi tercih etmiştir. Kendisine hoş geldin diyorum, hayırlı olsun diyorum. Kendisi dünyanın en büyük kulüplerinde 4 kez yılın teknik direktörü unvanını kazanmış, ulusal ve uluslararası kulvarlarda 27 kez kupa kazanmış, şu an dünyada tek 3 UEFA kupasını kaldıran hoca olmuş ve adını dünya futboluna yazdırmış sadece başarılı değil dünya markası olmuş bir teknik direktörümüz vardır.

Bugün attığımız bu imza; Fenerbahçe'yi taşımak istediğimiz seviyenin, yer almayı hedeflediğimiz kulvarların müjdesidir, müjdeleyicisidir. Başka kulüplerdeki, başka liglerdeki 'winner' hoca konumunu burada da bize gösterecektir. Sadece dün gece Londra'da Şampiyonlar Ligi'nin finalinde maç öncesi, devre arası ve maç sonrası yaptığı yorumlarla, kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarla hem ülkemizin hem de Fenerbahçemizin daha memleketimize gelmeden olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır."

"Adım Fenerbahçe ile geçtiğinden beri göstermiş olduğunuz sevgiyi derinden hissettim"

61 yaşındaki Portekizli teknik direktörün törende yaptığı açıklamalar ise şöyle:

"Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim. Futbol, bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden birindeyim. Ali Koç'u tanıdığımdan beri gerçekten şunu söyleyebilirim ki, burada olmayı çok istedim. Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Normalde hocalar zaferlerden sonra bu sevgiyi görür ama ben bu sevgiyi şimdiden hissediyorum. Şu andan itibaren bende sizin ailenizden biriyim. Bu forma artık benim bir derim, bir kemiğim gibi. Öncelikle sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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