Son dakika... JOKER SAYESİNDE DOÇENT OLDUĞU İDDİA EDİLEN UZMAN DOKTOR DAVASINDA KARAR

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) uzman doktor olan sanık M.A.'nın 2010-Sonbahar Yabancı Dil Sınavı'nda (YDS) aday giriş bilgilerinin incelendiği, 26 Ekim 2010 tarihindeki sınava uzman doktor M.A.'nın fotoğrafının yerine diğer sanık M.A.B.'nin fotoğrafının eklendiği belirtilerek suç duyurusunda bulunuldu.

YERİNE SINAVA GİREN SANIK 96 PUAN ALMIŞ

YETKİSİZLİKLE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

ÖSYM VE SAĞLIK BAKANLIĞI AVUKATLARI DA ŞİKAYETÇİ OLDU

"SUÇ TARİHİNDE KİMLİĞİMİ KAYBETTİM"

"DOLANDIRICILIK" YÖNÜNDEN BERAAT ETTİLER

SAHTECİLİK SUÇU YÖNÜNDEN DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel