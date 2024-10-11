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Jojo Caravanport Adana Fuarı'nda Doğa ve Birçok Yenilik Bir Arada

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Adana'da düzenlenen Jojo Caravanport Fuarı, 7'den 70'e birçok ziyaretçiyi ağırladı. Karavan, arazi araçları, avcılık ürünleri gibi sektörle ilgili yenilikler sergilendi.

Adana'da karavan, arazi araçları, avcılık ürünleri, outdoor, tiny house, doğa sporları ve kamp donanımlarına kadar sektörle ilgili yeniliklerin sergilendiği "Jojo Caravanport Adana" fuarı farklı yaş gruplarındaki ziyaretçileri buluşturdu.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarı, ikinci gününde de 7'den 70'e çok sayıda kişi ziyaret etti.

Doğa ile iç içe olmayı tercih edenlerin ve alternatif tatil anlayışlarına yönelen kişilerin ilgisini çeken fuarda, karavan çeşitlerinden, karavan yan sanayi, outdoor, tiny house, doğa sporları ve kamp donanımları, arazi araçları, avcılık ürünleri, konfeksiyon malzemeleri, otomotiv ve motosikletlere kadar sektörle ilgili yeni ürünler yer aldı.

Fuar, 13 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

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