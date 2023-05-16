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'John Craxton: Işığın Peşinde' sergisi, 19-21 Mayıs'ta küratörü ile gezilebilecek

"John Craxton: Işığın Peşinde" sergisi, 19-21 Mayıs'ta küratörü ile gezilebilecek

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İngiliz ressam ve tasarımcı John Craxton'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "John Craxton: Işığın Peşinde" 23 Temmuz'a kadar Meşher'de sanatseverlerle buluşuyor.

İngiliz ressam ve tasarımcı John Craxton'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "John Craxton: Işığın Peşinde" 23 Temmuz'a kadar Meşher'de sanatseverlerle buluşuyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, serginin küratörü, aynı zamanda sanatçının yakın dostu ve biyografisini yazan Ian Collins, sergi turları düzenleyecek.

Kontenjan sınırlaması olan turlar 19, 20 ve 21 Mayıs'ta 15.00'te, ücretsiz ve İngilizce olarak gerçekleştirilecek.

Turlar için "www.mesher.org" internet adresinden kayıt yaptırılabilecek.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

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