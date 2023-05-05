Johannesburg Uluslararası Maarif Okulu robotik ve kodlama atölyesi kurdu
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'daki Uluslararası Maarif Okulu, Güney Afrikalı öğrencilerin teknolojik gelişimlerine yönelik robotik ve kodlama atölyesi kurdu.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'daki Uluslararası Maarif Okulu, Güney Afrikalı öğrencilerin teknolojik gelişimlerine yönelik robotik ve kodlama atölyesi kurdu.
Johannesburg Uluslararası Maarif Okulu'ndaki atölyenin açılış töreninde, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş ile Büyükelçilik görevlileri, Güney Afrikalı davetliler ve okulun yetkilileri hazır bulundu.
Atölyenin açılışını gerçekleştiren Büyükelçi Kandaş, okul yetkililerinden robotik ve kodlama atölyesinin işleyişi ve müfredatı hakkında bilgi aldı.
Türkiye Maarif Vakfı Güney Afrika Temsilcisi Deniz Doğan, AA muhabirine, atölyenin okulun eğitim müfredatına teknolojik açıdan önemli katkılar sunacağını belirterek, Maarif Okulları öğrencilerinin bu atölye sayesinde geleceğin teknolojilerini geliştirmede bir adım önde olacağını vurguladı.