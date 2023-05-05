Üye Girişi
Haberi Paylaş
Johannesburg Uluslararası Maarif Okulu robotik ve kodlama atölyesi kurdu

Johannesburg Uluslararası Maarif Okulu robotik ve kodlama atölyesi kurdu

Güncel Haberler

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'daki Uluslararası Maarif Okulu, Güney Afrikalı öğrencilerin teknolojik gelişimlerine yönelik robotik ve kodlama atölyesi kurdu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'daki Uluslararası Maarif Okulu, Güney Afrikalı öğrencilerin teknolojik gelişimlerine yönelik robotik ve kodlama atölyesi kurdu.

Johannesburg Uluslararası Maarif Okulu'ndaki atölyenin açılış töreninde, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş ile Büyükelçilik görevlileri, Güney Afrikalı davetliler ve okulun yetkilileri hazır bulundu.

Atölyenin açılışını gerçekleştiren Büyükelçi Kandaş, okul yetkililerinden robotik ve kodlama atölyesinin işleyişi ve müfredatı hakkında bilgi aldı.

Türkiye Maarif Vakfı Güney Afrika Temsilcisi Deniz Doğan, AA muhabirine, atölyenin okulun eğitim müfredatına teknolojik açıdan önemli katkılar sunacağını belirterek, Maarif Okulları öğrencilerinin bu atölye sayesinde geleceğin teknolojilerini geliştirmede bir adım önde olacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Güney Afrika Büyükelçilik Pretoria Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title