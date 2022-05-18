JOHANNESBURG - Sahra Altı Afrika'nın bölgesel liderlerinden Güney Afrika Cumhuriyeti - Haberler

Afrika kıtasının en istikrarlı ülkeleri arasında yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti, ekonomiden diplomasiye, akademiden kültür ve sanata, kıtanın ve bölgesinin lider ülkeleri arasında konumlandırılıyor.

Toplam 1 milyon 221 bin 37 kilometrekareyle Türkiye'nin yaklaşık 1,5 katı büyüklüğünde yüz ölçümüne sahip Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesotho ve Esvatini'ye komşuluk ediyor.

Resmi verilere göre, 60,3 milyonluk nüfusa ev sahipliği yapan ülkede, nüfusun yüzde 62'si 35 yaş altı bireylerden oluşuyor.

Ülkenin 3 başkenti bulunuyor

Dünyanın en fazla sayıda başkente sahip ülkesi unvanının sahibi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yürütme başkenti Pretorya, yasama başkenti Cape Town ve yargı başkenti Bloemfontein olmak üzere 3 resmi başkent bulunuyor. Ülkenin en büyük kenti Johannesburg ise aynı zamanda Güney Afrika'nın ekonomik kalbi olma özelliğini taşıyor.

Ülke idari açıdan,Gauteng, Kwa-Zulu Natal, Batı Cape, Doğu Cape, Kuzey Cape, Limpopo, Mpuanga, Kuzey-Batı ve Free State olmak üzere 9 eyalete ayrılmış bulunuyor.

Johannesburg ve Pretorya kentlerinin bulunduğu Gauteng, 15 milyonun üstünde nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti. Onu yaklaşık 11 milyonluk nüfusuyla ülkenin en büyük ikinci şehri ve en önemli limanı Durban'ın bulunduğu KwaZulu-Natal eyaleti izliyor.

Güney Afrika'da resmi olarak 11 dil konuşuluyor

Güney Afrika nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i siyahilerden, yüzde 9'u beyazlardan, yüzde 9'u melezlerden ve yüzde 2'si de Asya kökenlilerden oluşuyor.

Güney Afrika aynı zamanda dünyada en fazla sayıda resmi dile sahip ülkelerinden biri olma özelliği taşıyor.

Bu diller arasında nüfusa oranla en çok konuşulurluk seviyelerine göre Zuluca, Khosaca, Afrikaanca, İngilizce, Kuzey Sothoca, Tshvanaca, Sothoca, Tsongoca, Swatice, Vendaca ve Ndebelece dilleri yer alıyor.

Ülkede 11 milyon kişinin ana dil olarak konuştuğu Zuluca, özellikle KwaZulu Natal ve Gauteng eyaletlerinde yaygın olarak kullanılırken, ülkede genel kullanım gören İngilizce, nüfusun yalnızca yüzde 10'u tarafından ana dil olarak konuşuluyor.

Afrika'nın tek G-20 üyesi ekonomisi

Güney Afrika 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 350 milyar dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasıyla (GSYİH), Nijerya ve Mısır'ın ardından Afrika'nın en büyük üçüncü ekonomisi.

G-20 üyesi olan ilk ve tek Afrika ülkesi olan Güney Afrika, endüstrisi, finansal altyapısı, hizmet kalite ve çeşitliliği, kurumsal firmalarıyla rakipleri arasında birkaç adım öne çıkıyor.

Maden zengini kabul edilen Güney Afrika, dünyanın en büyük platin, altın, titanyum, krom, magnezyum, demir, kömür ve elmas üreticileri arasında yer alıyor.

Güney Afrika'nın borsa kuruluşu Johannesburg Menkul Kıymetler Borsası ise 1,3 trilyon doları geçen hacmiyle Afrika'nın en büyük borsası olma özelliğini taşıyor.

Ülke aynı zamanda Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya'yla birlikte BRICS ülkeleri arasında yer alıyor.

Afrika'nın turistik cazibe merkezi

Başta İngiltere ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinden her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan ülke, Afrika'nın en önemli turistik cazibe merkezlerinden biri.

Travel and Leisure dergisi tarafından 2021'de Afrika'nın en iyi kenti seçilen Cape Town, eşsiz dokusu ve Masa Dağı, Ümit Burnu, Cape Çiçek Krallığı gibi çevresinde barındırdığı doğal güzelliklerle turistlerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

Kıtanın en büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Kruger Ulusal Parkı ise dünya genelinden safari meraklılarının öncelikli tercihleri arasında geliyor. Park, Afrika vahşi doğasının beş büyük hayvanı aslan, leeopar, fil, siyah gergedan ve Afrika mandası dahil yüzlerce hayvan çeşidine ev sahipliği yapıyor.

Türk Hava Yollarının (THY) da İstanbul ile Johannesburg ve Cape Town kentleri arasında düzenli seferleri bulunuyor.

Güney Afrika'da 1 milyondan fazla Müslüman yaşıyor

Nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i Hristiyanlardan oluşan Güney Afrika, 1 milyonun üzerinde Müslüman nüfusa da ev sahipliği yapıyor.

Ülkedeki Müslüman nüfusun önemli bölümünü, geçmişte Avrupalı sömürgeciler tarafından bölgeye getirilen Asya kökenli Malay ve Hint Müslümanları oluştururken, İslam dini son yıllarda siyahiler tarafından da kabul görüyor.

Güney Afrikalı Müslümanların büyük çoğunluğu Cape Town, Johannesburg ve Durban kentlerinde ikamet ediyor.

Türkiye-Güney Afrika ilişkileri

Türkiye ile Güney Afrika arasındaki diplomatik ilişkiler apartheid rejiminin yıkıldığı 1990'ların ilk yarısına kadar dayanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'ya 2005 ve 2018 yıllarında gerçekleştirdiği ziyaretlerle büyük ivme kazanan ikili ilişkiler, halihazırda da gelişmeye devam ediyor.

Türkiye'nin Sahra Altı'ndaki tek başkonsolosluğu olan Cape Town Başkonsolosluğu yine Güney Afrika'da yer alıyor.

Güney Afrika aynı zamanda Türkiye'nin Sahra Altı bölgesindeki en önemli ticari ortağı olma özelliği taşıyor. 2020 yılı verilerine göre, Türkiye ile Güney Afrika 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip.

Afrika'nın en iyi 5 üniversitesinden 4'ü Güney Afrika'da

Afrika'nın en iyi 5 üniversitesi arasında yer alan Cape Town, Witwatersrand, Pretorya ve Johannesburg, Güney Afrika'da bulunuyor. Bu üniversiteler aynı zamanda dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer alıyor.

Güney Afrika'nın köklü akademik kurumları, başta Afrika olmak üzere dünya genelinden öğrenciler tarafından kaliteli ve uygun fiyatlı eğitimi nedeniyle tercih ediliyor.

Afrika'nın önde gelen kültür ve sanat merkezlerinden biri

J.W. Coetzee ve Nadine Gordimer gibi Nobel ödüllü edebiyatçıları dünya edebiyatına kazandırmış olan Güney Afrika, kıtanın önde gelen kültür ve sanat merkezlerinden biri kabul ediliyor.

Dünya çapında tanınan Güney Afrikalı müzisyenler arasında ise Miriam Makeba, Hugh Masekala, Die Antwoord, Brenda Fassie, Black Coffee gibi ünlü isimler yer alıyor.

Akademi ödüllü aktris Charlize Theron ve ünlü komedyen Trevor Noah da dünyaca tanınan Güney Afrikalılar arasında bulunuyor.

Kültür ve sanatın yanında spor alanında da ön plana çıkan Güney Afrika'da futbol, ragbi ve kriket en popüler spor dalları olma özelliği taşıyor.

2010 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Güney Afrika, bu alanda kıtanın ilk ve tek ülkesi olma unvanını sürdürüyor.