JOHANNESBURG - Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, alkollü bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, alkollü bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti. Olay, Johannesburg'un Soweto ilçesindeki bir meyhanede meydana geldi. Güvenlik güçleri, olay yerinde önlem aldı. AA / İhsaan Haffejee - Güncel Güney Afrika Johannesburg Soweto Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› JOHANNESBURG - Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.