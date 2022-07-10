JOHANNESBURG - Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü
AA - İhsaan Haffejee - Güncel
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, alkollü bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, alkollü bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti. Olay, Johannesburg'un Soweto ilçesindeki bir meyhanede meydana geldi. Güvenlik güçleri, olay yerinde önlem aldı.
AA / İhsaan Haffejee - Güncel