JOHANNESBURG - Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

JOHANNESBURG - Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü

AA - İhsaan Haffejee - Güncel
 - Güncelleme:

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, alkollü bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, alkollü bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti. Olay, Johannesburg'un Soweto ilçesindeki bir meyhanede meydana geldi. Güvenlik güçleri, olay yerinde önlem aldı.

AA / İhsaan Haffejee - Güncel

Güney Afrika Johannesburg Soweto Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title