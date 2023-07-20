Johannesburg'da Soygun Şüphelileri Halk Tarafından Yakılarak Öldürüldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'un Alexandra bölgesinde, soyguncu oldukları iddia edilen 4 kişi halk tarafından yakılarak öldürüldü. Halk, bölgedeki yüksek suç oranlarından şikayetçi olup, soygun olaylarına karıştıklarını iddia ettikleri kişileri önce taşladı, ardından ateşe verdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kişilerin yanı sıra polis ekipleri de taşlı saldırıya uğradı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı ancak henüz gözaltı yapılmadı.