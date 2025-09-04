Joe Wilson'dan Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, İsrail'in son zamanlarda Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurması ve Kongre'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırması çağrısında bulundu.

Suriye Amerikan Konseyi tarafından ABD Kongresinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Wilson, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına değindi.

Wilson, "Şam'da olduğum gün geçen çarşamba İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına karşı olduğumu bildirdim. Tanrıya şükür saldırıdan kurtuldum. Saldırıları azaltmak herkesin yararına olacaktır." ifadesini kullandı.

İstikrarlı bir Suriye'nin ticaret için iyi bir yer olacağını belirten Wilson, bu ülke hakkında iyimser olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını öven Wilson, Kongre'ye de Sezar Yasası kapsamında Suriye'ye uygulanan yaptırımları bir an önce kaldırma çağrısı yaptı.

Aynı etkinlikte konuşan Temsilciler Meclisi Üyesi Marlin Stutzman da Suriye'ye ziyaret ettiğini belirterek, "İnsanlarda bir rahatlama ve gelecek için yeni bir Suriye inşa etme konusunda bir heyecan vardı." diye konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de görüştüğünü söyleyen Stutzman, "Onun başarılı olmasını istiyorum. Kendisine de söyledim. Başarırsa, Suriye halkı başarır." dedi.

Trump Suriye'ye yaptırımları kaldırmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Haziran'da ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını sonlandıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump, bugün ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek amacıyla Suriye'ye yaptırım programını sonlandıran tarihi bir başkanlık kararnamesi imzaladı." ifadesi kullanılmıştı.

Suriye yönetiminden, İsrail ile bağları normalleştirmeye yönelik somut adımlar atması istenilen açıklamada, ayrıca yönetimden, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme çabalarına destek vermesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi talep edilmişti.

Sezar Yasası

ABD'nin 2020 savunma bütçesi içine eklenen "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası", dönemin başkanı Donald Trump tarafından imzalanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yasanın yürürlüğe girdiği 17 Haziran'da "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında, Beşşar Esed ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkili ile kurumu yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Yasaya göre rejime, Rusya ve İran adına hareket eden üstlenici şirketlere destek sağlayan ya da onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanıyor.