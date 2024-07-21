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Joe Biden, Kamala Harris'i destekliyor

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ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini açıkladı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından Başkan Yardımcısı Harris'in adaylığını desteklediğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından yaptığı paylaşımda 2020 seçimlerinde başkan yardımcısı olarak Kamala Harris'i seçmenin "aldığı en iyi karar olduğunu" kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum" ifadelerini kullandı.

Demokrat parti destekçilerine seslenen Biden, "Bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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