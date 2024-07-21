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Joe Biden, başkanlık seçimlerinden çekildiğini açıkladı

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ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini ve adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini açıkladı. "Seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim" diyen Biden, X hesabından yaptığı paylaşımla adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i işaret etti.

(Sürecek)

Kaynak: ANKA / Güncel

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