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Joe Biden, anma töreninde olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı

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ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü anma töreninde, var olmayan bir sandalyeye oturmaya çalıştı. Sosyal medyada görüntülerin yayılmasıyla birlikte Biden'ın yaş ve sağlık durumu eleştirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü kapsamında Fransa'da düzenlenen anma töreninde, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı.

Fransa'nın Colleville-sur-Mer kentindeki ABD mezarlığında, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapıldı.

Törenden paylaşılan görüntülere göre, Biden, var olmayan bir sandalyenin önünde durduğunu zannederek oturmaya çalıştı.

Sosyal medyada da yayılan görüntülere dair bazı kullanıcılar Biden'ın yaşı ve sağlık durumuna yönelik eleştirel yorumlarda bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Normandiya Joe Biden Politika Dünya Güncel Haberler

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