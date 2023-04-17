Jinshanling Çin Seddi Maratonu Çin'in Kuzeyindeki Hebei Eyaletinde Düzenlendi

En zorlu maratonlardan biri olarak bilinen Jinshanling Çin Seddi Maratonu, Pazar günü Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde düzenlendi.

En zorlu maratonlardan biri olarak bilinen Jinshanling Çin Seddi Maratonu, Pazar günü Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde düzenlendi. Koşuya dünyanın farklı yerlerinden yüzlerce kişi katıldı.

Bu yılki yarışmanın yarım maraton ve 10 kilometre yarışı olmak üzere iki kategorisi vardı. Koşucular yarış boyunca muhteşem manzaralarla bezeli bir rotayı takip etti.

SES (İngilizce): ALLİ DENSON, Koşucu:

"Bu şimdiye kadar koştuğum en zor 10 kilometre oldu. Güzeldi, heyecanlıydı, zordu, zorluydu ve muhteşemdi. Ölmeden önce muhakkak katılınması gereken bir yarış. Buraya arkadaşlarım ile gelmiştik ve kız kıza bir gezi yapıp Çin Seddi'ni deneyimleyelim dedik."

Çin Seddi'nin 16. yüzyılda inşa edilen Jinshanling bölümü, Beijing'in yaklaşık 130 kilometre kuzeydoğusundaki dağlarda zikzaklar çiziyor.

Çin Seddi, M.Ö. 3. yüzyıl ile Ming Hanedanlığı (1368-1644) arasında inşa edildi. Çin'deki birçok eyalet ve şehri kat eden birbirine bağlı birçok duvardan oluşan Çin Seddi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Shijiazhuang'dan bildiriyor.(XHTV)