Jingdezhen Porselen Mağazası İstanbul'da Açıldı

İSTANBUL, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in "porselen başkenti" diye tanınan Jingdezhen'de üretilen porselen ürünlerin Türkiye'deki ilk resmi satış mağazası İstanbul'da açıldı. Jingdezhen kenti ile Türkiye'nin tarihi seramik merkezi İznik arasındaki stratejik ortaklığın sonucu olan mağaza, iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerde atılan yeni bir adımı temsil ediyor.

Cumartesi günü gerçekleştirilen açılışla aynı zamanda Jingdezhen ve İznik arasında seramik alanında etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan bir işbirliği anlaşması da imzalandı. 2021 yılında kurulan kardeş kent ortaklığına dayanan anlaşma, ortak sergiler, araştırma ve ticaret girişimlerini teşvik etme çabalarını resmileştiriyor.